Чебоксары, 26 мая, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В Чувашии состоялось правительственная комиссия по организации и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. И если Чувашстат готов к проведению переписи, то процесс тормозят отдельные министерства и муниципалитеты. Сама подготовка выявила значительные расхождения в земельной статистике, что в ходе разбирательств глава Минсельхоза Сергей Артамонов не сдержался и признался, что «за полгода так и не разобрался, сколько земель не обрабатывается». Отдельно был поднят вопрос по землям религиозных организаций и отпискам Минкультуры, которое «особо не хочет отрабатывать», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

С основным докладом выступила глава Чувашстата Эльвира Максимова, подчеркнув, что «все мы хотим увидеть реальное положение дел в сельском хозяйстве». По её словам, в ходе подготовки проделана «большая работа» по формированию и актуализации списков объектов переписи. На начало мая в число объектов переписи включены 436 сельскохозяйственных организаций, 3674 фермерских хозяйства, 238,7 тыс. индивидуальных хозяйств в сельской местности и 8709 — в городской местности (из 34 тысяч общего числа ЛПХ), 746 некоммерческих объединений граждан и 9780 участков в них (из 141,2 тыс. общего числа участков).

Глава ведомства подчеркнула, что в этом году «особое внимание было уделено анализу и выяснению» использования земель по ликвидированным сельскохозяйственным организациям (167 организаций с площадью 80,5 тыс. га), и фермерским хозяйствам (1194 КФХ с площадью около 8 тыс. га). Новые собственники большинства участков были установлены, однако нет сведений по 28 ликвидированным фермерским хозяйствам, за которыми числятся 277 га. «Если на момент переписи не будут определены лица, обрабатывающие эти участки, то земли этих фермерских хозяйств будут отнесены в категорию неиспользуемых», — напомнила Эльвира Максимова.

Кроме того, в категорию неиспользуемых будут отнесены 56,6% заброшенных участков в некоммерческих объединениях граждан и 3% (или 7800) заброшенных ЛПХ в сельской местности.

«В представленной администрациями районов информации отразились все проблемы перераспределения земельных участков, вовлечения их хозяйственный оборот и отсутствие систематического мониторинга этих процессов каким-либо официальным органом власти», — констатировала руководитель Чувашстата.

По данным муниципалитетов, в фондах перераспределения различного уровня закреплено свыше 53 тыс. га, при этом информация о землепользователях на 30,4 тыс. га отсутствует. «Необходимо иметь в виду, что земли, которые находятся в фонде перераспределения и не распределены по сельхозпользователям, автоматически будут отнесены к категории неиспользуемых, залежных земель», — напомнила Эльвира Максимова. Впрочем, в ходе обсуждения выяснилось, что отдельные муниципалитеты просто не сочли нужным представить дополненную и уточнённую информацию по собственникам.

В ходе подготовки было обращено внимание на значительное расхождение в данных по площади пашни. По информации Росреестра на начало года, в республике площадь пашни составляет 807,5 тыс. га, в то время как по данным муниципалитетов она составляет 605,7 тыс. га. «Имея информацию о посевных площадях под урожай 2015 года и площади «чистых паров», можно оценить площадь неиспользуемой пашни в 202 тыс. га — в то время как по переписи 2006 года количество залежных земель по республике составляло порядка 170 тыс. га», — озвучила представленные данные глава Чувашстата.

Эти цифры вызвали недоумение и дискуссии. Глава Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов осторожно предположил, что в статистику «включены земли, которые находятся в границах населённых пунктов». Представитель Росреестра, в свою очередь, пыталась понять, «откуда эти сведения». «Наверное, отчёты, которые сдают хозяйства в статистику», — включился в обсуждение премьер-министр Чувашии Иван Моторин, обратившись, в свою очередь, к члену правительственной комиссии, главе администрации Вурнарского района Леониду Николаеву.

«Хозяйство имеет, например, 1,5 тыс. га земли. Один частник отделяется, или группируется с кем-либо, и они сеют, обрабатывают — но эти земли нигде не фигурируют, в статистике их нет. Много у нас в районе отделились, почти 180 га забрали, и эти земли нигде не проходят», — пояснял сити-менеджер.

На что Эльвира Максимова напомнила, что «в похозяйственных книгах должно быть записано». «Опять мы возвращаемся к учёту на уровне поселения», — вздохнул Иван Моторин.

Микрофон перешёл к Сергею Артамонову, который выдал неожиданное признание. «За полгода я так и не разобрался, сколько земель не обрабатывается», — был эмоционален министр, отметив, что ранее речь шла о 140 тыс. га, теперь Чувашстат даёт 200 тыс. га, а «районы говорят о 97 тыс. га». «Росреестр даёт одни цифры, статистика — другие цифры, у всех своё оправдание. Реально так можно запутать всё. Где эти земли — никто не знает», — недоумевал Артамонов.

«Надо было на примере малых цифр решить вопрос. Взять какое-то поселение, и найти эти земли. А мы начинаем всю республику брать», — остудил пыл министра премьер, выразив уверенность в том, что расхождения, «в первую очередь», связаны с отчётностью. «Если отчёт обязателен, то его приносят. Если отчитываться не обязательно, то не считают нужным приносить — если только министерство не отработает персонально с ним», — выразительно посмотрел на министра Иван Моторин.

В ходе обсуждения замглавы Чувашстата Любовь Петрова акцентировала внимание на землях религиозных организаций — из 320 организаций в перепись включены пять. По её словам, «есть большой вопрос по одной из организаций» (сельском приходе) при Духовном управлении мусульман Чувашии.

«Дело в том, что часть земли они обрабатывают самостоятельно, а часть сдают в субаренду. 434 га они сдают в субаренду — эту информацию мы получили от Министерства культуры. Сделали соответствующий запрос в этот приход и получили информацию о 244 га и перечень тех ЛПХ, которые его обрабатывают. На 407 граждан дали информацию, что выделено по 6 соток. Но почти по 190 га у нас информации нет — кто их обрабатывает, приход нам сегодня не мог сказать. Есть основания полагать, что такая же ситуация может сложиться и в других религиозных организациях», — полагает замглавы Чувашстата.

На реплику премьера о том, что здесь Минкультуры должно отработать совместно с муниципалитетами, Сергей Артамонов сообщил, что в «Минкультуры отмечают, что у них есть трудности в вопросах предоставления сведений от рук религиозных организаций, как будто они запрещают»: «Если поговорить и объяснять, для чего нужна эта информация, любой руководитель, конечно, предоставит».

«Минкультуры особо не хочет отрабатывать. С министром поговорю», — сделал выводы Иван Моторин.

В проведении переписи на территории Чувашии будут задействованы 765 человек. На оплату их труда предусмотрено более 92% выделяемых финансовых средств. Перепись обойдётся в 48 млн рублей. Помимо этого, на подготовку и проведение переписи республика получит из федерального бюджета 20,7 млн рублей субвенций.