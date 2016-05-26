Ярославль, 26 мая, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов прокомментировал распоряжение Правительства России о выделении средств на неотложный ремонт дорог. В своем официальном заявлении он выразил надежду, что средства, полученные от реализации программы «Платон», региона получит ближе к концу года.

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«Сейчас, очевидно, Правительство выбрало те регионы — а речь идет меньше чем о трети страны — где ситуация с дорогами, с дорожным фондом хуже. Тем более, что на днях принято решение о выделении нашей области из федерального бюджета 284 млн рублей на ремонт региональных дорог», — отмечается в официальном сообщении губернатора.

Председатель правительства Ярославской области Александр Князьков пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что тема финансирования регионального дорожного фонда в 2016 году ещё не закрыта.

«Да, мы не попали под это распределение средств, но это только первый подобный транш в размере 10,85 млрд. Конечно, всё зависит от сборов по программе «Платон», но по разным оценкам они могут составить от 30 до 50 млрд только в этом году. Уверен, что Ярославская область получит часть этих средств», — рассказал Александр Князьков.

В свою очередь, депутат областной думы, член фракции КПРФ Эльхан Мардалиев выразил сомнение в том, что в где-то дороги хуже, чем в Ярославском регионе и подчеркнул, что деньги от реализации программы «Платон» в конце года области вряд ли будут полезны — может возникнуть ситуация, при которой нужно будет либо ремонтировать дороги в неподходящих погодных условиях, либо возвращать в федеральный бюджет неосвоенные средства

«В конце года средства освоить можно, а вот провести качественный ремонт дорог — нет. Мы уже проходили ситуации, когда асфальт укладывался в снег и лужи, при неподходящих погодных условиях — и весной его смывало. Если же деньги эти не будут освоены до конца года, по всей вероятности, их придется возвращать в федеральный бюджет. Другое дело, если будет найден способ оставить их в регионе вне зависимости от финансового периода», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Эльхан Мардалиев.

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