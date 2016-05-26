Феодосия, Крым, 26 мая, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы администрации Коктебеля (Крым) Сергей Падюков и главный специалист администрации Николай Ермураки признаны судом виновными в получении взятки в крупном размере. Решение вынес 26 мая Феодосийский городской суд Республики Крым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

publicdomainpictures.net Взятка

Как установлено в суде, чиновники получили взятку в 4,2 тыс. долларов США от местного предпринимателя «за покровительство его деятельности по оказанию экскурсионных услуг».

Суд счел вину чиновников доказанной. Падюкову и Ермураки назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, каждый из них должен заплатить штраф в размере 60-кратной суммы взятки — по 16,5 млн рублей. Также в течение трех лет бывшие чиновники не смогут работать на государственной и муниципальной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности главы администрации Коктебеля Сергей Падюков и его подчиненный были задержаны 18 августа 2015 года при получении взятки в размере более 4 тыс. долларов США. К этому времени Падюков находился на должности чуть более недели — исполнять должность главы администрации Коктебеля его назначили в связи с самоубийством предшественника. Напомним, 7 августа 2015 года глава администрации Коктебеля Ростислав Сторожик был найден повешенным.

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