Кудымкар, Пермский край, 26 мая, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В Пермском крае спустя почти сутки после смертельного ДТП в отношении начальника отделения ГИБДД МО МВД России «Кудымкарский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

lomovpnz Сотрудник ГИБДД

25 мая около 16:00 местного времени (14:00 мск) неподалеку от поселка Майкор Юсьвинского района произошло ДТП с участием начальника Кудымкарского отдела ГИБДД Виктора Трушникова. Его автомобиль «Тойота Рав-4» обнаружили перевернутым возле так называемого «татарского кладбища». На месте аварии обнаружен труп 29-летнего оперативного сотрудника полиции — пассажира, погибшего в результате аварии. По предварительной информации, начальник ГИБДД покинул место ДТП. Сейчас Трушников находится в больнице. «Предположительно, именно он находился за рулем автомобиля. Есть версия, что он был пьян», сообщает издание «Новости Пармы».

По версии следствия, полицейский не справился с управлением. Отметим, что начальником отдела ГИБДД в Кудымкаре Виктора Трушникова назначили в январе 2016 года. До этого он возглавлял отделение уголовного розыска в Юсьве.

В пресс-службе краевого управления ГИБДД корреспондента ИА REGNUM заверили, что если вина сотрудника будет установлена в законном порядке, он понесет наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.