Москва, 26 мая, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Процесс полноценной координации между Россией и США в Сирии идёт медленнее, чем хотелось бы официальной Москве. Об этом 26 мая по итогам заседания Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Что касается координации РФ и США в Сирии — эта координация пока не сложилась окончательно. Есть прогресс в направлении согласования действий уже на поле боя. Но движемся мы медленнее, чем хотелось бы нам», — сказал Лавров.

По его словам, с тех пор, как ВС РФ «начали работать против терроризма», Россия предлагала американцам и коалиции «наладить практическую координацию»: «Сперва они готовы были на механизм по избеганию инцидентов, потом согласились на канал связи по сторонам, присоединившимся к перемирию, но пока не созрели до реальной координации. Антитеррористической операции в Сирии мешает то, что оппозиция перемешана с террористами — прежде всего, с «Джабхат ан-Нусрой».

Напомним, в Вашингтоне неоднократно заявляли о том, что военные США не будут координироваться с РФ в рамках проведения операции против террористов в Сирии и Ираке. В ответ официальная Москва выражала недоумение и заявляла, что соответствующая координация уже осуществляется.