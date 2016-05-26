Оренбург, 26 мая, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Дебютант РФПЛ ФК «Газовик» из Оренбурга сменил свое название на «Оренбург». Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Футбол

Сегодня по всему областному центру можно встретить надписи, сделанные синей краской — «мое имя Газовик». Причину их появления в клубе комментировать не спешат, ссылаясь на то, что «всем не угодишь», сообщает региональный портал oreninform.ru.

Смена названий вызвала бурную реакцию в соцсетях и противоречивые оценки. Один из пользователей в своем комментарии указал, что смена названия команды осуществляется не первый раз. В 1976 году «Локомотив» стал «Газовиком». Тогда возмущению болельщиков не было предела.

В настоящее время команда находится в отпуске. 15 июня ФК «Оренбург» соберется на своей загородной базе «Самородово», где до 22 июня проведет первый предсезонный сбор. Второй сбор пройдет в Австрии с 24 июня по 6 июля. Третий сбор также состоится в Австрии с 10 по 22 июля, после чего команда вернется в Оренбург и будет готовиться к первому матчу Премьер-лиги сезона 2016−2017, который состоится в последних числах июля.