Киев, 26 мая, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Украина намерена к 2020 году полностью перейти на газ собственной добычи, заявил на конференции 26 мая министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Anna Shishkova Газ

Соответственно, к этому моменту Киев готов полностью отказаться от импорта топлива.

«Мы намерены уйти от этой петли, закончив все тем, что мы не будем импортировать газ… Добыча газа к 2020 году должна увеличиться не менее чем на 7,5 миллиарда кубометров», — заявил Насалик.

Ранее премьер Гройсман заявил, что увеличение добычи собственного газа и проведение политики энергоэффективности даст возможность обеспечить «настоящую» энергонезависимость Украины.

Гройсман отметил, что один из первых шагов его правительства — введение единой рыночной цены на газ — даст возможность развивать газодобычу на Украине.