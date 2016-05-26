Челябинск, 26 мая, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Челябинск к саммиту ШОС планирует стать логистическим центром. Этому может способствовать запуск транспортно-логистического комплекса «Южноуральский», сообщает заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Сергей Обертас.

cacao.ge Челябинск

Проект мультимодального транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» закладывался еще во времена губернаторства Михаила Юревича. Прорабатывать его начали в 2009 году. В 2012-м правительство Челябинской области подписало соглашение с Китаем о создании транспортного коридора. «Благодаря соглашению китайские предприниматели смогут официально рассматривать Челябинскую область как коридор для своих товаров», — пояснял вице-губернатор Алексей Овакимян, в 2012 году курировавший вопросы инвестиций в правительстве региона. Китай присвоил тогда проекту статус пилотного.

За несколько лет была выстроена основная часть инфраструктуры ТЛК. 15 мая 2015 глава региона Борис Дубровский принял участие в церемонии запуска железнодорожного терминала ТЛК. Комплекс принял первый груз из Китая — 50 контейнеров.

Чиновники и кураторы проекта рапортовали об успешном запуске и перспективах: «В планы региональных властей входит к 2017−2018 годам достичь оборота в 2,5 млн тонн груза в год — машины будут курсировать каждые 15 минут».

3 сентября 2015 года состоялось подписание очередного соглашения с КНР. Российско-Китайская рабочая группа приняла решение о всесторонней поддержке ТЛК «Южноуральский». В настоящее время ведется работа с предприятиями-экспортерами области по размещению информации для иностранных потребителей в виртуальном Каталоге российских товаров и услуг. Информацию в нем разместили более 60 предприятий.

Ожидается, что транспортно-логистический комплекс «Южноуральсикй» заработает в начале лета текущего года, когда будет сформирован и отправлен первый поезд из провинции Хубэй в Россию. Об этом сообщил представитель собственников ТЛК Сергей Копьев. В настоящее время согласован график движения поездов из Китая и ускоренное таможенное оформление грузов В России. В планах прибытие в июне поезда с 50 контейнерам грузов для получателей из Челябинска и Башкирии, который в настоящее время формируется в Китае. Руководство ТЛК рассчитывает в дальнейшем на регулярность железнодорожного сообщения. Сделана ставка на еженедельное прибытие поездов с грузами.

В настоящий момент ведутся интенсивные переговоры с получателями и отправителями грузов в Челябинской области и регионах по-соседству. От успеха в договоренностях будет зависеть дальнейшая деятельность логистического узла.

В то же время, есть и проблемы на пути реализации проекта. Фактически китайская сторона снова продемонстрировала свою заинтересованность в проекте. Но никогда, по крайней мере об этом ни разу не сообщалось в СМИ, Поднебесная не брала на себя четкие, регламентированные и зафиксированные обязательства. Наоборот, постоянно обозначались намерения, желания, выражались одобрения, но не более. В декабре 2015 года состоялось совещание у губернатора Бориса Дубровского, на котором глава региона выразил обеспокоенность: «Беспокоит, что сейчас на объекте нет людей, что все остановлено. Этот вопрос нам необходимо прояснить». А вице-губернатор Руслан Гаттаров, курирующий экономические вопросы правительства области, сообщил: «менеджмент ТЛК говорит о том, что в еженедельном формате составы начнут прибывать сюда во втором квартале 2016 года».

Сегодня менеджмент ТЛК «Южноуральский» сообщает, что возможно грузы пойдут в третьем квартале 2016.

Директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов, отвечая на вопросы корреспондента ИА REGNUM, пояснил причины текущего положения на ТЛК и высказал свое видение перспектив развития проекта. По его словам, не определена, как предполагалось ранее, основная транспортная магистраль для перевозки грузов из Синьцзян-Уйгурского района Китая через Казахстан и республики Средней Азии в Россию и дальше в Европу.

«Когда строился логистический комплекс, предполагалось, что через Астану и через Карталы будет проходить трасса поставки товаров. Но пока этот коридор остается не востребованным со стороны китайских поставщиков, это первая причина. Вторая, связана с тем, что китайская экономика испытывает сложности. Объем товарооборота Китая и России снижается, что также не способствует загрузке ТЛК «Южноуральский», — считает Сергей Зырянов.

Вместе с тем, эксперт не связывает текущие неудачи проекта с просчетами или недальновидностью инициаторов проекта. «Да, на тот момент и эксперты, и те, кто стал потом ТЛК эксплуатировать, рассчитывали, что трасса пройдет через Астану и Челябинскую область, но потом, что-то изменилось, какие-то группы интересов вмешались в устоявшуюся картину, по которой создавался ТЛК и в результате, грузы пошли по другому маршруту», — отметил политолог Сергей Зырянов.

По мнению эксперта, проект сможет стать востребованным и приносить прибыль, если изменится экономическая ситуация, и если к тому времени ТЛК не обанкротят.

Собственником ТЛК «Южноуральский» является ООО «Ресурс», генеральный подрядчик — ООО «Энекс». ООО «Лоджик Лэнд» — управляющая компания, которая управляет бизнесом как на самом комплексе, так и в рамках СП, совместно с государственной китайской компанией «Евроазиатский контейнерный мост».

Инвесторами проекта выступили компании ООО «Ресурс» и ООО «Лоджик Лэнд», которыми владеет кипрская компания ISALCA MANAGEMENT LTD, Некоторые бенефициары — физические лица. Стратегическим партнером проекта является Государственная (100%) транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Конечные бенефициары объекта не раскрываются.