Нижний Тагил, Свердловская область, 26 мая, 2016, 13:48 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле осуждена женщина, которая фиктивно поставила на миграционный учёт 11 иностранных граждан. Суд приговорил Гюльнару Маранджян к денежному штрафу в размере 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Как пояснила руководитель пресс-службы региональной прокуратуры Марина Канатова, женщина с марта по июль 2015 года фиктивно прописала в своей квартире 11 граждан иностранного государства для постановки на миграционный учёт. По словам самой Гюльнары Маранджян она просто хотела помочь родственникам устроиться в России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте текущего года в Свердловской области была осуждена бывшая сотрудница УФМС Тугулымского района. Судом было установлено, что женщина с апреля по август 2015 года дважды осуществила фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. Причём все документы оформляла с использованием адреса проживания своей знакомой без её ведома и согласия. В итоге суд приговорил женщину к денежному штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Также по этому делу был осуждён иностранный гражданин за подстрекательство к осуществлению неправомочных действий и использование подложного документа. Он оштрафован на 60 тысяч рублей.