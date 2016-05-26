Москва, 26 мая, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Между Москвой и Киевом состоялся ряд консультаций по вопросам выдачи Украине заключённых, находящихся на территории России и являющихся украинскими гражданами. Тема продолжает обсуждаться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня, 26 мая.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Заключённые

Журналисты попросили Пескова ответить на вопрос, будут ли теперь, после того как президент России помиловал Надежду Савченко, вернувшуюся домой накануне, 25 мая, выданы Киеву другие заключённые с украинским гражданством. «Безусловно, в контактах украинская сторона поднимает вопросы по конкретным фамилиям. Тема эта обсуждается», — ответил пресс-секретарь президента.

Песков пояснил, что обсуждается возможность выдачи Киеву тех граждан Украины, которые отбывают наказание в России. По его словам, ни этих людей, ни Савченко нельзя «подводить под категорию тех лиц, которые упомянуты в «Минских соглашениях».

Журналисты также поинтересовались у представителя администрации, намерено ли российское руководство наградить граждан России Александра Александрова и Евгения Ерофеева, вернувшихся накануне, 25 мая, в Москву после помилования президентом Украины Петром Порошенко. Песков отметил, что информацией на эту тему не обладает.

Напомним, что 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании украинской диверсантки Надежды Савченко, которая была осуждена на 22 года колонии общего режима. В этот же день Ерофеев и Александров были помилованы украинским президентом. Российские граждане в тот же день вернулись в Москву, Савченко — в Киев.