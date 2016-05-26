Казань, 26 мая, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В 2015 году величина убытков ПАО «Ак Барс» Банк составила 9,2 млрд рублей, для решения ситуации руководство кредитной организации провело ряд стратегических мер, сообщает 26 мая «Бизнес Online».

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Выступивший на годовом собрании акционеров банка председатель правления Зуфар Гараев отметил, что в июне минувшего года банк привлек субординированный займ от АСВ в размере 12,1 млрд рублей. В августе того же года организация нарастила основной капитал на 9,8 млрд рублей, а в конце года акционеры внесли в чистые активы банка 9,5 млрд рублей.

С помощью предпринятых мер собственный капитал «Ак Барс» Банка вырос на 11,6 млрд рублей и составил 59,3 млрд рублей. В последнем квартале прошлого года руководство организации внедрило программу с целью повышения эффективности и роста доходов и снижения издержек. За первые три месяца 2016 года «Ак Барс» Банк заработал 213 млн рублей.