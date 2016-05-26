Москва, 26 мая, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Укрепление своего влияния за рубежом должно совершаться на основе полного уважения международного права. Об этом 26 мая по итогам заседания Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Rico Shen Флаг ССАГПЗ

«Мы исходим из того, что любая страна любого региона имеет право развивать контакты со своими соседями, приобретать новых друзей, выстраивать с ними отношения. Для любой страны нормально стремиться укрепить влияние за своими рубежами. Мы исходим из того, что это надо делать на основе полного уважения международного права, транспарентно и без попыток вмешательства во внутренние дела других стран», — сказал Лавров.

По его словам, с этими критериями Россия подходит к отношениям между ССАГПЗ и Ираном: «Мы знаем о противоречиях, которые носят сугубо предметный характер, но и знаем об очень опасных попытках представлять их как отражение раскола в мусульманском мире. Мы считаем такие попытки провоцировать в этом направлении ситуацию неприемлемыми и уверены, что в интересах ислама обеспечить единство всех его течений».

Лавров отметил, что конкретные проблемы, возникающие между ССАГПЗ и Ираном, Россия хотела бы помочь решить: «У нас хорошие отношения с обеими сторонами, и мы готовы их использовать для создания условий для нормализации отношений на основе прямого диалога сторон».

Напомним, ранее официальная Москва неоднократно заявляла о том, что США и НАТО стремятся укрепить своё влияние вблизи от российских границ. По словам дипломатов, это выражается как в планах размещения системы ПРО США в Европе, так и во вмешательстве США во внутренние дела суверенных государств.