Подмосковная историческая усадьба «Гребнево» превратится в отель
Красногорск, 26 мая, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Больничный корпус усадьбы «Гребнево», расположенной в Щелковском районе Московской области, превратится в отель. Тем временем главный корпус, переживший обрушение фасада в апреле 2016 года, выставлен на аукцион. Стартовая цена составит более 150 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства области.
По словам неназванного представителя инвестиционно-строительной компании ООО «Гранд», конкурс на размещение в больничном корпусе объекта культурного наследия был выигран еще в 2015 году, однако точной даты открытия гостиницы спикер не назвал.
«Несколько лет назад мы выиграли конкурс на проведение работ. В 2015 году утвердили землеотвод. В текущем году разработали проектную документацию фасадной части больничного корпуса. В дальнейшем в этом здании разместится небольшая гостиница с соответствующей инфраструктурой», — пояснил представитель компании.
Тем временем, главный дом усадьбы выставлен на аукцион по продаже, который откроется 31 мая. Стартовая цена лота составит более 150 миллионов рублей.
Отметим, что усадьба участвует в проекте «Усадьбы Подмосковья», которая предполагает, что объекты культурного наследия передают в аренду на 49 лет по рыночной ставке арендной платы с условием, что арендатор за свой счёт проводит полный комплекс реставрационных работ. Срок реставрации не должен превышать семь лет. После окончания реставрационных работ устанавливается размер арендной платы в 1 рубль за 1 кв. м в год. Усадьбу «Гребнево» пытаются продать с 2014 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая обрушился фасад главного здания старинной усадьбы, предположительно, из-за подземных вод. Никто не пострадал. Вход на территорию ограничен.