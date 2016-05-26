Красногорск, 26 мая, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Больничный корпус усадьбы «Гребнево», расположенной в Щелковском районе Московской области, превратится в отель. Тем временем главный корпус, переживший обрушение фасада в апреле 2016 года, выставлен на аукцион. Стартовая цена составит более 150 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства области.

Valeriy Zvyagin Гребнево. Церковь Николая Чудотворца

По словам неназванного представителя инвестиционно-строительной компании ООО «Гранд», конкурс на размещение в больничном корпусе объекта культурного наследия был выигран еще в 2015 году, однако точной даты открытия гостиницы спикер не назвал.

«Несколько лет назад мы выиграли конкурс на проведение работ. В 2015 году утвердили землеотвод. В текущем году разработали проектную документацию фасадной части больничного корпуса. В дальнейшем в этом здании разместится небольшая гостиница с соответствующей инфраструктурой», — пояснил представитель компании.

Тем временем, главный дом усадьбы выставлен на аукцион по продаже, который откроется 31 мая. Стартовая цена лота составит более 150 миллионов рублей.

Отметим, что усадьба участвует в проекте «Усадьбы Подмосковья», которая предполагает, что объекты культурного наследия передают в аренду на 49 лет по рыночной ставке арендной платы с условием, что арендатор за свой счёт проводит полный комплекс реставрационных работ. Срок реставрации не должен превышать семь лет. После окончания реставрационных работ устанавливается размер арендной платы в 1 рубль за 1 кв. м в год. Усадьбу «Гребнево» пытаются продать с 2014 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая обрушился фасад главного здания старинной усадьбы, предположительно, из-за подземных вод. Никто не пострадал. Вход на территорию ограничен.