Пермь, 26 мая, 2016, 13:06 — ИА Регнум. На стройплощадке новой телебашни в Перми установили последнюю, 46-ю секцию металлической конструкции сооружения. После завершения строительных работ начнется монтаж 20-метровой антенны и технологического оборудования для трансляции цифрового телевидения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Пермский КРТПЦ». Теперь высота башни составляет 255 метров, а после монтажа антенны достигнет 275 метров.

perm.rtrs.ru Пермский краевой радиотелецентр

Средства на строительство новой телебашни были выделены в рамках программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009−2018 годы». Стоимость контракта составила 386 млн рублей. Возведение конструкции телебашни в Перми началось в 2014 году. Объект находится на улице Крупской и состоит из 46 металлических секций круглой и призматической формы.

Отметим, что башня в Перми станет не только самым высоким сооружением города и всего Прикамья. После монтажа антенны она потеснит с третьего места в России Новороссийскую телебашню, высота которой 261 метр.

Выше пермского сооружения останутся только Останкинская башня в Москве (540 м) и телевизионная башня в Санкт-Петербурге (326 м).