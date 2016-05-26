Ростов-на-Дону, 26 мая, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Останется ли Курбан Бердыев на посту главного тренера футбольного клуба «Ростов», станет известно завтра, 27 мая. Финансовые затруднения вновь стали камнем преткновения в судьбе команды, и решение наставника, по имеющейся информации, практически полностью зависит от денежного вопроса, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

fc-rostov.ru ФК «Ростов»

По некоторым данным, жёлто-синим, тренерскому штабу и персоналу вновь задолжали крупную сумму денег, зарплату не платят с февраля-марта текущего года. Также никто еще не получил премиальные, которые пообещали за «серебро» чемпионата России. Финансовый вопрос должен быть разрешён до конца дня, в противном случае Курбан Бердыев, скорее всего, покинет «Ростов».

Напомним, что на итоговой пресс-конференции Курбан Бердыев сообщил, что решение о продолжении работы в «Ростове» он примет 27 мая. Рулевой жёлто-синих подчеркнул, что за это время нужно решить «организационные вопросы для развития клуба», которых накопилось очень много. «Всё зависит от руководства», — добавил наставник.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с Курбаном Бердыевым контракт был подписан в декабре 2014 года. Он сразу заявил, что для него на первом месте стоит результат. Под этим тренер подразумевал не только строку в турнирной таблице, но и интеллектуальный шаг вперед самих игроков. «Я увидел в глазах ребят большое желание исправить ситуацию в первую очередь за счет работы. Они взялись за нее с энтузиазмом, и думаю, что все у нас получится», — отмечал Бердыев ранее.

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