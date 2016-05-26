Исламабад, 26 мая, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Советник по международным делам премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа Сартай Азиз заявил 26 мая, что «все данные» указывают на то, что в ходе удара авиации США был ликвидирован именно лидер движения «Талибан» мулла Ахтар Мансур, сообщает Associated Press.

skeeze Двойная спираль ДНК

С таким заявлением Азиз выступил на пресс-конференции, добавив, что правительство страны ждет результатов анализа ДНК, прежде чем тело может быть передано родственникам.

Азиз также осудил атаку вооруженных сил США, назвав её нарушением суверенитета Пакистана. Он отметил, что Исламабад «выразил США свою серьёзную озабоченность этим вопросам», поскольку атака беспилотника «подрывает процесс мирного урегулирования».