Москва, 26 мая, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам заявления президента Украины Петра Порошенко о желании вернуть в состав Украины Крым и Донбасс так же, как Надежду Савченко.

ИА REGNUM Порошенко

По его словам, в Кремле одобрили бы желание президента Украины Петра Порошенко вернуть Донбасс, если он руководствуется соображениями гуманности, как было в случае с возвращением Савченко. Однако притязания на российский регион — Крым — являются неприемлемыми, сказал Песков.

Накануне в ходе пресс-конференции по случаю возвращению в страну Надежды Савченко Порошенко заявил, что Крым и Донбасс вернутся под контроль Киева так же, как на Украину вернулась украинская диверсантка, воевавшая в батальоне «Айдар».

«Как мы вернули Надежду, так мы вернем Донбасс, так мы вернем Крым под украинский суверенитет», — заявил глава государства.