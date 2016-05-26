Оренбург, 26 мая, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Заместитель министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Вячеслав Хохлов 25 мая во время совещания с туроператорами отметил, что количество местных туроператоров по внутреннему туризму увеличивается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минспорта.

Трудящимся — здоровый отдых!

«В Оренбургской области появился дополнительный потребительский спрос, удовлетворение которого и является нашей первоочередной задачей. Для этого потребуется решение многих вопросов и проблем, которые существуют на региональном рынке туристских услуг. В первую очередь, развитие туристской инфраструктуры региона, решение проблем с качеством сервиса и транспортной доступности», — сказал заместитель министра.

По его словам, министерство уже ведет данную работу, реализуя два крупных инвестиционных проекта в Соль-Илецке и Кувандыке, налаживая систему классификации коллективных средств размещения и оказывая государственную поддержку в форме субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам.

Также Вячеслав Хохлов подчеркнул, что количество коллективных средств размещения выросло на 56 единиц, впервые в область пришла международная сеть отелей Hilton. Сейчас ведется строительство первого отеля, открытие которого запланировано на 2017 год.

В свою очередь заместитель председателя комитета по развитию туризма в Оренбургской области, директор туристического оператора «Лидия тур» Владимир Гетман отметил, что рост числа местных туроператоров в регионе не значителен. На развитие внутреннего туризма реально работают единицы: стало около десятка, а практически работает три-четыре.

Кроме того, он озвучил идею, которая предполагает переместить туристов из Соль-Илецка в отели Оренбурга. По мнению Гетмана, идея не утопична, а экономически обоснована. Сейчас большинство туристов едут на Соль-Илецкий курорт дикарями, ищут квартиры, комнаты в частном секторе за 150−300 рублей, однако условия проживания там не такие комфортабельные, как в отелях. Помимо этого, арендодатели не платят налоги, что имеет негативный характер для бюджета. Владимир Гетман охарактеризовал такое положение «подрывом культурного сервиса». С его точки зрения, логично на автобусах-такси возить туристов из оренбургских гостиниц в Соль-Илецк на озера. Медики не рекомендуют в течение всего дня находится в соли, поэтому днем уже можно организовывать автобус в Оренбург. Такие перемещения ослабят нагрузку на жилищно-коммунальные сети маленького города.

Добавим, что 1 июня в Соль-Илецке пройдет шестая межрегиональная конференция «Добро пожаловать в Соль-Илецк — город у соленых озер!». Программой предусмотрена работа выставочных экспозиций объектов общественного питания, гостиниц, экскурсионных маршрутов, моментов событийного туризма, а также презентация туристского потенциала Соль-Илецкого городского округа.

Вместе с тем отметим, что помимо Соль-Илецка в Оренбургской области есть уникальные туристические маршруты. Например, урочище Шубарагаш (в переводе с казахского пестрый или разноцветный лес). Здесь обитает более 110 видов птиц: чибис, удод, тетерев, большой пестрый дятел и другие. Пятимары — наиболее впечатляющие сарматские курганные некрополи (между поселком Кумакский и селом Кзыл-Булак). Оренбургская тарпания — центр разведения степных животных в поселке Сазан. Здесь реализуется уникальный проект восстановления популяции степных копытных. Базарбай — высшая точка Илекского плато с абсолютной отметкой в 331 м. Гора является интересным геолого-геоморфологическим и ландшафтным памятником природы площадью 11,9 га. Букобайские яры — лучший в Южном Предуралье разрез отложений среднего верхнего триаса мезозойской эры. В отложениях были найдены кости ящеров-мастодонзавров. Наиболее интересными являются шароголовые скульптурные формы, созданные водой и ветром в верхних выступах песчаников. Ириклинское водохранилище — самый крупный на южном Урале искусственный водоем. Скала Верблюд — одна из самых оригинальных природных скульптур и своеобразный символ Оренбургского Зауралья. Яшмовая гора (Полковник) на юго-восточной окраине города Орска. Яшма имеет мировую известность, славится исключительной пестротой и фантастичностью окраски. Айтуарская степь — часть заповедника «Оренбургский». Является эталоном горно-балочных ландшафтов Южного Урала. Бузулукский бор — уникальный лесной массив, возникший более 7 тыс. лет назад.

Кроме того, в Оренбуржье богато знаменитыми усадебными комплексами, например, барский дом в селе Рычково, музей-заповедник Аксаково, каменный дом Е.П. Волконской в усадьбе Пилюгино, родовое поместье Державиных.