Киев, 26 мая, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко в ходе заседания Киевсовета заявил, что уходит с поста главы партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Соответствующее заявление уже написано, пишет газета «Украинская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

Кличко не назвал конкретной даты своего официального ухода с поста. Он лишь сообщил, что заявление уже находится на рассмотрении политсовета и съезда партии.

Отмечается, что в «Солидарности» уже обсуждалась кандидатура нового главы партии: структуру может возглавить депутат Ирина Геращенко. Кандидатура пока утверждена не была.

Стоит отметить, что сама кандидат заявила: ей ничего не известно о рассмотрении её в качестве партийного главы. «Я об этом ничего не слышала. Я беспартийная и внефракционная», — сказала она.

Как сообщалось ранее, Кличко пришлось уйти с поста главы партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» в связи с вступлением в силу нового закона о государственной службе. Согласно этому закону, государственный служащий высокого ранга не может являться членом партии, а Виталий Кличко — городской глава.