Сыктывкар, 26 мая, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Как доложил и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Роман Полшведкин, предварительная дата запуска ракетоносителя с космодрома «Плесецк» Архангельской области назначена на 29 мая. Траектория полета ракеты проходит над Республикой Коми, в зоне падения отделяющихся частей окажутся территории Удорского, Княжпогостского и Корткеросского районов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

mil.ru Старт с космодрома «Плесецк»

По словам Романа Полшведкина, во всех трех муниципалитетах готовы к приему ступеней запускаемой ракеты, участки падения космического мусора уже объявлены временно опасными. Минприроды Республики Коми провело мероприятия по обеспечению безопасности граждан, в том числе по организации оповещения населения. Проинформированы органы местного самоуправления указанных выше районов, а также республиканские и федеральные органы исполнительной власти. Кроме того, предупреждены промышленные предприятия, которые ведут работу в этих муниципалитетах. Местное население оповещается через средства массовой информации, а также официальные сайты районных администраций.

До запуска ракеты специалисты Минприроды Республики Коми примут участие в профилактическом облете зон падения отделяющихся частей ракет под условными названиями «Вашка» и «Железнодорожный». Следующий комиссионный облет состоится после старта ракеты. Поисковые работы проводятся для обнаружения и эвакуации фрагментов «Союз-2».

Напомним, что мероприятия проводятся в рамках реализации договора «О порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет на территории Республики Коми», заключенного 9 февраля 2004 года между Правительством Республики Коми и Министерством обороны Российской Федерации.

Отметим также, последний раз фрагменты ракетоносителя «Союз-2», запущенного с космодрома «Плесецк», падали на территорию республики после старта 7 февраля нынешнего года.

Кроме того, власти региона вышли с инициативой проводить «космические субботники» чтобы избавлять от останков ракетоносителей комплексно.