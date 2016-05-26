Москва, 26 мая, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Новостной фон вокруг рынка нефти продолжает оставаться благоприятствующим для роста ее стоимости. По мнению аналитика ГК Forex Club Валерия Полховского, спровоцировало рост цен данные Агентство энергетической информации США о падении запасов в подземных хранилищах.

Анна Красноперова Нефть

«Нигерия и Канада снизили поставки на мировой рынок в общей сумме почти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, добыча в США падает, в то время как в самой стране стартовал сезон отпусков, сопровождающийся ростом спроса на бензиновое топливо. США потребляют в стуки около 22 миллионов баррелей. Увеличение спроса даже на 5−10% приведёт к росту потребления на 1−2 миллиона баррелей в сутки», — привел цифры эксперт.

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«Тем не менее, все эти факторы краткосрочного характера. В течение нескольких месяцев Канада сможет привести свои производственные мощности в порядок. Ближе к середине лета спрос в США начнет снижаться. Соответственно, поводов для масштабного укрепления цен пока нет. При этом также стоит учитывать, что если цена перевалит за 55 долларов за баррель, то сланцевые компании получат возможность возвращаться на рынок», — считает Полховский.

«Осознавая этот момент, крупные участники вряд ли будут предъявлять высокий спрос при цене более 55 долларов за баррель. Для роста выше этой отметки необходимы более фундаментальные сдвиги в состоянии спроса и предложения чем те, которые двигают рынком сейчас», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть сорта Brent смогли закрепиться выше отметки в 50 долларов за баррель впервые за семь месяцев после того как запасы в США оказались хуже ожиданий. Так, июльские контракты Brent на бирже ICE в Лондоне в 09.15 по мск дорожали на 0,4% и торговались на уровне $50,56 за баррель. Одновременно контракты WTI выросли на 0,3% и находились в области $49,85.