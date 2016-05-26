Южно-Сахалинск, 26 мая, 2016, 13:00 — ИА Регнум. В течение минувшего года на территории Сахалинской области зарегистрировано 260 несчастных случаев на производстве. Наибольшие показатели травматизма отмечены на предприятиях «Сахалинуголь-6», «Гидрострой» и «Почта России», сообщает 26 мая АСТВ.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1984. СССР Почтальон и собака

В ходе заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Ирина Костылева, представитель регионального отделения Фонда социального страхования, заявила, что из 260 инцидентов на производстве 52 несчастных случая повлекли за собой гибель людей, а 32 — тяжелые последствия для здоровья. Кроме того, отмечены 4 случая профессиональных заболеваний.

Наиболее высок показатель травматизма на предприятии «Сахалинуголь-6». С 2005 года здесь произошло 127 несчастных случаев. С 2002 года 62 инцидента случилось с работниками компании «Гидрострой», 78 травм получили с 2005 года сотрудники «Почты России». Чаще всего сахалинские почтальоны страдают от укусов собак, несмотря на то, что руководство предпринимает различные меры для снижения количества таких производственных травм.