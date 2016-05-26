«Экономика не вырастет даже при ценах на нефть в 70 долларов за баррель»
Москва, 26 мая, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Среднегодовой прогноз по ценам на нефть — 40 долларов за баррель, возможно, что цены на нефть достигнут максимума в ближайшие дни, а потом произойдет коррекция. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 мая руководитель информационно-аналитического отдела АКГ «Градиент Альфа» Виталий Цветков, комментируя данные о том, что нефть подорожала до 50 долларов за баррель впервые за 2016 год.
По мнению аналитика, об устойчивом спросе на нефтепродукты сейчас говорить нельзя. «Ничего устойчивого ни в России, ни в Китае, ни в Индии, ни на других развивающихся рынках в ближайшие годы не будет. Но ещё как минимум два года надеждам на стабильность и предсказуемость не суждено будет сбыться. Цена на нефть, от которой в России зависит всё и все, останется сильно волатильной и мало предсказуемой, потому что на неё влияют десятки факторов, в том числе субъективных, и непонятно, какой из них в какой момент времени окажется сильнее», — отметил Цветков.
Страны-члены ОПЕК не готовы идти на компромиссы, пояснил эксперт. «Неизвестно, какие сюрпризы 2 июня преподнесёт очередная встреча ОПЕК. Организация стран-экспортёров нефти разделена на два лагеря, которые не готовы даже обсуждать возможность компромисса друг с другом: одни страны «заливают рынок» нефтью, другие настаивают на снижении добычи. Впрочем, ОПЕК уже не столь сильно влияет на нефтяные котировки, как это было в 1990-е годы. Как бы то ни было, нынешнее укрепление цен на нефть и рубля — явление временное. Вопрос только в его продолжительности», — сообщил он.
Курсы рубля и иностранных валют будут так же прыгать вверх-вниз, чутко реагируя на «вести с полей» — политических, экономических и военных, подчеркнул он. «Очень вероятно, что в ближайшие дни мы увидим годовой максимум рубля и нефти, а затем произойдёт коррекция. Пока ситуация точь-в-точь напоминает прошлый год: аккурат до мая цены на нефть росли, рубль благодаря нефтяной поддержке укреплялся, ЦБ вышел на валютный рынок в целях пополнить резервы, бизнес и предприимчивое население тоже успели закупиться долларом по 49 рублей, но затем цены на нефть и курс национальной валюты обрушились», — напомнил эксперт.
При этом макроэкономические ожидания в целом улучшаются, рассказал он. «Сейчас однако ситуация лучше, чем её прогнозировали чиновники. Наши макроэкономические ожидания по цене на нефть, курсу рубля, ВВП по итогам года улучшаются. Среднегодовые цена барреля в этом году, по нашим прогнозам — 40 долларов за баррель, курс рубля — 70 рублей за доллар, ВВП — минус 1%, инфляция — около 8%. Но оснований для долгосрочного укрепления рубля и улучшения экономической ситуации нет», — отметил Цветков. Причины такого прогноза — отсутствие структурных реформ и экспорта технологий, а также ухудшение налогового и инвестиционного климата. «При таких условиях даже 70 долларов за баррель не приведут к экономическому росту», — резюмировал он.
Впервые в 2016 году цена на нефть превысила 50 долларов за баррель, составив 50,09 долларов. Особенно вырос спрос на нефть в Индии, Китае и РФ, которым за первые три месяца 2016 года требовалось более миллиона баррелей сырья в день. Это превышает аналогичный показатель за 2015 год, пишет The Financial Times.