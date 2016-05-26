Москва, 26 мая, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Среднегодовой прогноз по ценам на нефть — 40 долларов за баррель, возможно, что цены на нефть достигнут максимума в ближайшие дни, а потом произойдет коррекция. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 мая руководитель информационно-аналитического отдела АКГ «Градиент Альфа» Виталий Цветков, комментируя данные о том, что нефть подорожала до 50 долларов за баррель впервые за 2016 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

По мнению аналитика, об устойчивом спросе на нефтепродукты сейчас говорить нельзя. «Ничего устойчивого ни в России, ни в Китае, ни в Индии, ни на других развивающихся рынках в ближайшие годы не будет. Но ещё как минимум два года надеждам на стабильность и предсказуемость не суждено будет сбыться. Цена на нефть, от которой в России зависит всё и все, останется сильно волатильной и мало предсказуемой, потому что на неё влияют десятки факторов, в том числе субъективных, и непонятно, какой из них в какой момент времени окажется сильнее», — отметил Цветков.

Страны-члены ОПЕК не готовы идти на компромиссы, пояснил эксперт. «Неизвестно, какие сюрпризы 2 июня преподнесёт очередная встреча ОПЕК. Организация стран-экспортёров нефти разделена на два лагеря, которые не готовы даже обсуждать возможность компромисса друг с другом: одни страны «заливают рынок» нефтью, другие настаивают на снижении добычи. Впрочем, ОПЕК уже не столь сильно влияет на нефтяные котировки, как это было в 1990-е годы. Как бы то ни было, нынешнее укрепление цен на нефть и рубля — явление временное. Вопрос только в его продолжительности», — сообщил он.

Курсы рубля и иностранных валют будут так же прыгать вверх-вниз, чутко реагируя на «вести с полей» — политических, экономических и военных, подчеркнул он. «Очень вероятно, что в ближайшие дни мы увидим годовой максимум рубля и нефти, а затем произойдёт коррекция. Пока ситуация точь-в-точь напоминает прошлый год: аккурат до мая цены на нефть росли, рубль благодаря нефтяной поддержке укреплялся, ЦБ вышел на валютный рынок в целях пополнить резервы, бизнес и предприимчивое население тоже успели закупиться долларом по 49 рублей, но затем цены на нефть и курс национальной валюты обрушились», — напомнил эксперт.

При этом макроэкономические ожидания в целом улучшаются, рассказал он. «Сейчас однако ситуация лучше, чем её прогнозировали чиновники. Наши макроэкономические ожидания по цене на нефть, курсу рубля, ВВП по итогам года улучшаются. Среднегодовые цена барреля в этом году, по нашим прогнозам — 40 долларов за баррель, курс рубля — 70 рублей за доллар, ВВП — минус 1%, инфляция — около 8%. Но оснований для долгосрочного укрепления рубля и улучшения экономической ситуации нет», — отметил Цветков. Причины такого прогноза — отсутствие структурных реформ и экспорта технологий, а также ухудшение налогового и инвестиционного климата. «При таких условиях даже 70 долларов за баррель не приведут к экономическому росту», — резюмировал он.

Впервые в 2016 году цена на нефть превысила 50 долларов за баррель, составив 50,09 долларов. Особенно вырос спрос на нефть в Индии, Китае и РФ, которым за первые три месяца 2016 года требовалось более миллиона баррелей сырья в день. Это превышает аналогичный показатель за 2015 год, пишет The Financial Times.