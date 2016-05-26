Манчестер, Великобритания, 26 мая, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Футбольный тренер Жозе Моуринью, ранее тренировавший ФК «Челси» (Лондон, Великобритания), решил подписать контракт с ФК «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Великобритания). Предполагается, что руководство клуба и новый главный тренер ударят по рукам 27 мая, сообщает Sky Sports.

Steindy Жозе Моуриньо

В качестве ассистента нового главного тренера с манчестерской командой будет Руй Фариа. Ранее эту должность занимал Райана Гиггза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая в «Манчестер Юнайтед» подтвердили, что Луи ван Гала уходит с поста главного тренера. Ван Гала работал в клубе с 2014 года, и контракт заканчивался в 2017 году. Тренер заявил, что очень «разочарован» невозможностью завершить свой трехлетний план.

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