Берлин, 26 мая, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил 26 мая, что продлевать санкции в отношении России будет сложнее с учетом растущей оппозиции со стороны некоторых стран — членов ЕС, сообщает Reuters.

ИА REGNUM Санкции

«Мы знаем, что противодействие в ЕС продлению санкций в отношении России возросло», — передают слова главы германской дипломатии литовские СМИ. «Будет намного сложнее, чем в прошлом году, прийти к соглашению по этому вопросу».

«Одно несомненно. Мы не можем игнорировать аннексию Россией Крыма в нарушение международного права и дестабилизацию Восточной Украины», — добавил он.

Экономические санкции ЕС против РФ были введены сроком на один год в июле 2014 года в ответ на якобы имевшие место действия России на Украине. Они дважды продлевались в 2015 году. В частности, ФРГ хочет оставить санкции в силе, пока не будут выполнены Минские соглашения.