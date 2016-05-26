Москва, 26 мая, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Официальная Москва обратила внимание стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива на инициативу президента РФ Владимира Путина по формированию широкого антитеррористического фронта. Об этом 26 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы вновь привлекли внимание партнёров к инициативе президента РФ Владимира Путина по формировании широкого антитеррористического фронта под эгидой ООН. Участники поддержали «Исламскую коалицию» под руководством Саудовской Аравии и высказались за объединение усилий России с антитеррористической коалицией под руководством США», — сказал Лавров.

По его словам, на уровне министров стороны одобрили итоговое коммюнике, в котором зафиксировали направления связей между РФ и странами-участницами ССАГПЗ: «Речь идёт о продвижении конкретных проектов в нефтегазовой сфере, в сфере мирного освоения космоса, медицины, развития транспортной сферы и других областях. Мы поручили экспертам по ряду направлений подготовить план действий между РФ и ССАГПЗ, чтобы министры могли рассмотреть его и одобрить в сентябре «на полях» Генассамблеи ООН».

Лавров назвал состоявшуюся встречу «очень полезной»: «Знаю, что коллеги разделяют такую оценку, и уверен, что дальнейшее наше взаимодействие будет более эффективным с учётом достигнутых сегодня результатов».

Напомним, в Вашингтоне неоднократно заявляли о том, что военные США не будут координироваться с РФ в рамках проведения операции против террористов в Сирии и Ираке. В ответ официальная Москва выражала недоумение и заявляла, что соответствующая координация уже осуществляется.