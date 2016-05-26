Астана, 26 мая, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Административные границы Астаны расширят для строительства Национального пантеона и городского кладбища. Вопрос присоединения территорий был рассмотрен на внеочередной сессии Маслихата (местный представительный орган) столицы. Депутаты Малихата расширение границ Астаны одобрили, сообщил сегодня, 26 мая, руководитель Управления земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города Толеугазы Нуркенов.

Николай Богаевский. Мавзолей правнучки эмира Тимура. XV в. . Казахстан. 1865-1872

«Предполагается осуществить передачу городу земельных участков площадью 1419 га, расположенных на территории сельских округов Кабанбай батыра и Талапкер Целиноградского района Акмолинской области. Передача данной территории требуется для обеспечения исполнения поручений главы государства по созданию Национального пантеона и [вызвана] необходимостью организации нового городского кладбища», — сообщил Нуркенов.

Глава управления уточнил, что Национальный пантеон займет площадь в 959 гектаров и расположится на расстоянии 13 километров от нынешней административной границы Астаны.

По словам Нуркенова, вопрос предварительно согласован с правительством, администрацией Акмолинской области, «другими заинтересованными органами» и общественным советом Астаны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по технико-экономическому обоснованию проекта, возведение Национального пантеона будет стоить 79 млрд тенге (около 15,5 млрд рублей). Пантеон станет усыпальницей выдающихся деятелей государства, науки, культуры.

Министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, уже известный и за пределами страны своими неоднозначными высказываниями, назвал пантеон «основой деятельности в области человеческих отношений», а также обещал, что места в усыпальнице продаваться не будут.

Напомним, что дорогостоящее строительство обсуждается в период нехватки денег в бюджете: в начале мая Казахстан подписал соглашение с Международным банком реконструкции и развития о займе 1 млрд долларов (около 66,3 млрд рублей) для финансирования дефицита бюджета.