Волгоград, 26 мая, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В Волгограде размещать торговые павильоны и киоски предприниматели и бизнесмены теперь будут согласно новому порядку. Накануне его одобрили депутаты гордумы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа Волгограда 26 мая, за документ, регламентирующий нестационарную торговлю в областном центре, проголосовали 33 представителя депутатского корпуса.

Diego Grez Ларёк

По информации разработчиков, новый порядок предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов отражает все необходимые стандарты и механизмы, призванные развивать волгоградский потребительский рынок. Как пояснили в думе, необходимость в изменении некоторых нормативно-правовых актов Волгограда, регламентирующих отношения власти и предпринимателей, возникли в связи с необходимостью навести порядок в торговой отрасли.

Проект закона был подготовлен департаментом экономики мэрии. В ходе работы над документом шли серьезные дебаты. Предприниматели и члены профильного думского комитета озвучивали свои замечания, которые и были учтены в итоговом варианте.

В документе, в частности, прописано преимущественное право на размещение торговых павильонов и киосков на новый срок для добросовестных предпринимателей. В случае если место размещения нестационарного объекта будет исключено из схемы, предусматривается предоставление компенсационных мест. Право выбрать новое местоположение торговой точки остается за самим бизнесменом. Компенсационное место будет предоставляться в границах того же района Волгограда, на территории которого предприниматель осуществлял деятельность ранее.

Добавим, что активно очищать улицы города от незаконно установленных торговых павильонов в Волгограде начали несколько лет назад. Так, две трети несанкционированных нестационарных торговых объектов — около 400 киосков и павильонов — были убраны с улиц города в период с весны 2013 года до лета 2014 года. В текущем году за первые три месяца под снос пошли 100 незаконных торговых объектов. Более 30 из незаконно установленных объектов торговли были демонтированы в принудительном порядке, еще 68 предпринимателей, получив уведомления от районных властей, самостоятельно избавились от незаконного бизнеса. Лидером в борьбе с незаконной торговлей стал Краснооктябрьский район, на территории которого демонтировали 45 киосков.

По данным на 1 января 2016 года, в Волгоградской области функционирует 5509 нестационарных торговых объектов. Согласно федеральному законодательству, их размещение на участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в строгом соответствии со схемой, утвержденной региональными или муниципальными органами власти.