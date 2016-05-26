Воронеж, 26 мая, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Многодетную семью, приехавшую в Воронеж с Крайнего Севера, чиновники мэрии лишили права на получение жилья. Изменили свое решение сотрудники администрации города лишь после вмешательства прокуратуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 26 мая старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

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Семья из пяти человек приехала в Воронеж из районов Крайнего Севера. В соответствии с федеральным законодательством, граждане РФ, приезжающие из отдаленных районов страны и нуждающиеся в жилье, имеют право на получение государственного жилищного сертификата.

Когда семья обратилась в мэрию за сертификатом, чиновники сначала признали их нуждающимися в жилье, однако через три месяца свое решение неожиданно отменили по «надуманным основаниям».

На основании протеста прокуратуры города Воронежа незаконное решение отменено. Многодетная семья восстановлена в очереди на получение государственного жилищного сертификата.