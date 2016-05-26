Додома, 26 мая, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Танзании Касим Маджалива представил президента Магуфули в Замбии, где выступил с докладом по привлечению инвесторов в проекты, связанные с электроэнергией, сообщает газета Mwananchi.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия. Лампочка

Вчера, выступая в танзанийском посольстве в Лусаке (Замбия), премьер-министр Танзании сделал заявление, что правительство уже получило 52 заявки от компаний, желающих инвестировать в сектор электроэнергетики.

Он призвал танзанийцев, живущих в Замбии, использовать свои возможности и возможности своих друзей, которые могут вложить деньги, чтобы помочь правительству Танзании, которое не справится в одиночку.

«Правительство не способно выполнить весь масштаб инвестиций в одиночку, поэтому мы должны сотрудничать с частным сектором, финансовыми учреждениями и партнерами по развитию. Поэтому на этой встрече я сообщаю, что двери Танзании открыты для инвесторов», — сообщил Касим Маджалива.

По его словам, бесперебойное электричество позволит гражданам спокойно осуществлять экономическую деятельность и способствовать экономическому и национальному развитию страны.

Он отметил, что цель правительства обеспечить страну электростанциями в необходимом количестве, для того, чтобы все были подключены к сети и не страдали от перебоев.

Он также сказал, что страна имеет обильные источники энергии, такие как природный газ, уголь, уран, вода, ветер, тепловая энергия, которые пока применяются не в полной мере.

Комментируя усилия правительства по обеспечению электроэнергией, премьер-министр скал, что с момента создания Агентства сельской энергии (REA), из 12 000 деревень более 3000 получили доступ к электричеству.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр энергетики и природных ресурсов Танзании Соспетер Мухонго, представляя бюджет своего министерства, сказал, что в 2016/17 г. 94% бюджета будет выделено на энергетический сектор.