Барнаул, 26 мая, 2016, 12:27 — ИА Регнум. В Алтайском крае предстоит отремонтировать 111 участков региональных и сельских дорог. По данным Алтайглавстроя, на эти цели будет потрачено 722 миллиона рублей. На 36-ти объектах работы уже ведутся. Значительные суммы направляют на капитальный ремонт дорог федерального значения — 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году, — передают «Вести-Алтай». Часть средств пойдёт на ремонт дороги «Бийск-Белокуриха», и на строительство дорожных объектов к будущему курорту «Белокуриха-2». Также большой объём работы запланирован в Быстром Истоке, в рамках подготовки к юбилею Валерия Золотухина.

Дороги в Барнауле

Кроме того, продолжится ремонт трассы, связывающей Алтайский край с Кемеровской областью. Как пояснил замначальника Главстроя Дмитрий Коровин, там сегодня работает современная дорожная техника, приобретенная в 2015 году. «С применением ресайклинга планируем закрыть участок Троицк-Целинное (10 километров), и Павловск-Ребриха-Буканское (12 км.), выйдя уже на дорогу Алейск — Родино-Павлодар. План большой, объемный. Активно ведутся работы в преддверии юбилея Золотухина в Смоленском и быстроистокском районе», — отметил чиновник.

По словам Дмитрия Коровина, ещё одним приоритетом для алтайских дорожников являются «школьные маршруты». Это дороги, по которым учеников возят на занятия в школы соседних сёл. Их общая протяжённость составляет 5 000 километров. Почти все эти дороги — щебёночные, что затрудняет проезд в распутицу.

Как уже сообщало, средства дорожного фонда Алтайского края в 2016 году составят 7,3 млрд. рублей.

Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию народного артиста России, состоятся в Алтайском крае 20 и 21 июня. Их посетят родные и коллеги артиста.