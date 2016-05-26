Париж, 26 мая, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Впервые за шесть лет Франция распечатала свои стратегические запасы топлива. Причиной тому стали непрекращающиеся акции протеста работников нефтеперерабатывающих заводов и других энергетических предприятий. Однако резервы страны не позволят ей долго продержаться в таком «подвешенном» состоянии, передает радиостанция France Inter.

Датчик бензина

Согласно новым правилам трудовой реформы, процедуру принятия на работу людей и их увольнения значительно упростили. Новый закон был принят французским правительством 10 мая, парламент в голосовании не участвовал.

В связи с этим работники, недовольные новой трудовой реформой, устроили забастовки. Сейчас акции протеста охватили все восемь нефтеперерабатывающих предприятий Франции. Производство топлива на некоторых из них прекращено полностью. Бастующие также выстроили баррикады возле НПЗ, блокируя таким образом доступ к ним. В свою очередь, власти не боятся применять силу против недовольных реформами правительства. Поэтому дорогу по крайней мере к одному из НПЗ полиция расчищала водометами. Кроме того, глава правительства, несмотря на массовые недовольства граждан, заявил, что не пойдет ни на какие уступки.

Премьер-министра Франции Мануэль Вальс заявил, что, в первую очередь, снять блокады необходимо на заправках, нефтехранилищах и в портах. По словам премьера, французы имеют право получать топлива и не стоять в долгих очередях. При этом Вальс отметил, что власти будут и дальше действовать против народа с позиции силы:

«Мы используем и дальше будем использовать силы полиции. И я хочу похвалить их за хорошую работу и хладнокровие», — заявил премьер-министр.

Также в стране прекратили работу около трети АЗС, сегодня, 26 мая, к активистам присоединились работники всех АЭС Франции и транспортных структур. Важно отметить, что наибольший вклад в общую энергетику страны вкладывают именно атомные электростанции.

В связи с охватившими Францию акциями протеста в некоторых регионах введены ограничения на покупку и продажу бензина. Например, в южном департаменте Вар, пишет издание Local, покупать бензин для легковых автомобилей можно не более чем на 20 евро, а дизельного топлива только на 15 евро. Что касается грузовых автомобилей, то для них лимит составляет сто евро. В других департаментах южной части Франции продажу топлива лимитировали 20 литрами, а разливать бензин по канистрам категорически запрещено. На севере страны власти также ввели лимит на продажу топлива. Чтобы заправить свои автомобили, многие французы направились в соседнюю Бельгию. Однако теперь бельгийские власти опасаются, что им не хватит бензина на приграничных АЗС.

46% автозаправок, согласно данным министерства, испытывают перебои с поставками бензина. С понедельника, 23 мая, на заправках стали образовываться длинные очереди. Так, если в минувшую пятницу, 20 мая, дефицит бензина был всего на 300 АЗС страны, то к среде этот показатель увеличился до 4026 АЗС, при том, что в стране всего 11,5 тыс. станций.

Напомним, что стратегические запасы топлива во Франции рассчитаны лишь на 115 дней. В настоящее время выделены объемы горючего на трое суток. Если властям и протестующим не удастся прийти к соглашению, то стратегические запасы Франции позволят снабжать страну топливом из стратегических запасов лишь в течение трех месяцев. Заявил об это глава UFIP (группа, отвечающая за надзор за нефтяной отраслью Франции) Франсис Дюзё.

В теории национальные запасы топлива необходимы для того, чтобы решить такие крупные международные кризисы как война, стихийное бедствие в страна-производителях нефти. Однако в 2012 году Франция планировала распечатать свои стратегические запасы для того, чтобы снизить глобальные цены на нефть (тогда цена за баррель нефти держалась на отметке в $100), поддержав таким образом экономику страны после глобального кризиса.