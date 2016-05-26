Таллин, 26 мая, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Сегодня, 26 мая, в Таллине начался судебный процесс над 33-летним Мартином Каттаем по обвинению в публичных угрозах убить премьер-министра Эстонии, председателя праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйваса. Об этом сообщает эстонская общественно-правовая телерадиокорпорация ERR cо ссылкой на госпрокурора Стевена-Христо Эвестуса. По его требованию судебный процесс будет закрытым.

Суд

Госпрокуратура обвиняет Каттая в том, что осенью 2015 года он неоднократно на своей странице в Facebook угрожал убить и причинить вред здоровью премьер-министру Эстонии Рыйвасу. Сообщения с угрозами он оставил 15 и 25 сентября, а также 4 и 16 октября. Кроме того, Каттай отправлял угрозы убить Рыйваса на страницу Facebook бывшего тогда генеральным секретарем возглавляемой Рыйвасом Реформистской партии Мартина Кукка. Утверждается, что Каттай также собирал и публиковал информацию о месте проживания премьер-министра и обсуждал тактику работы телохранителей премьер-министра, их средства защиты. Обвиняемый был задержан полицией в октябре 2015 года.

Сам Каттай и его адвокат Хенрик Кирсимяэ считают, что в текстах не содержится ни одного признака угрозы убийством и ходатайствуют о завершении делопроизводства. Согласно эстонскому законодательству, за публичные угрозы убийства другого лица наказываемому грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.