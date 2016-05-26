Казань, 26 мая, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Запрещенная продукция, обнаруженная в багаже прибывших в Россию иностранцев, уничтожена в утилизационной печи казанского аэропорта. Пассажиры из Таджикистана ввезли в столицу Татарии творог, а гости из Узбекистана — фрукты и сухофрукты, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Флорис Клас ван Дейк. Натюрморт с фруктами, орехом и сыром. 1613 года

За период с 20 по 23 мая этого года специалисты надзорного ведомства проверили 28 авиарейсов, прибывших в Казань. Среди груза был обнаружен домашний творог из Таджикистана. Ранее Россельхознадзор временно запретил ввоз из этой страны продукции животного происхождения, так как на территории государства был выявлен ящур — опасное вирусное заболевание, которое может быть передано от животных человеку.

Кроме того, при досмотре ручной клади и багажа пассажиров, прибывших самолетом из столицы Узбекистана, Ташкента, и города Худжанд, обнаружена подкарантинная продукция — ягоды, саженцы декоративных растений, сухофрукты и фрукты. Вся задержанная продукция была сожжена в утилизационной печи аэропорта под наблюдением специалистов ведомства.