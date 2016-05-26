Яунде, 26 мая, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Вспышка птичьего гриппа H5N1 обнаружена на птичьем дворе в столице Камеруна Яунде, в результате чего погибло 15 тыс. птиц за три дня, сообщает Figaro со ссылкой на местные СМИ.

zoo-farm.ru Птица. Утка

Вирус был обнаружен в птицеводческом комплексе Мвог-Бетси, расположенном на окраине города, после того как на нем была зарегистрировано «высокая смертность домашней птицы».

По данным СМИ Камеруна, на этой ферме из 33 тыс. особой погибло 15 тыс. Такая высокая смертность была зарегистрирована между 20 и 23 мая.

Тушки умершей птицы сожжены, остальное поголовье забито, доступ на территорию комплекса закрыт.