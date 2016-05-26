Вильнюс, 26 мая, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Перевозчики из стран Восточной Европы, недовольные протекционистскими законами стран Западной Европы, 30−31 мая устроят пикеты около представительств Еврокомиссии и посольств Франции в Литве, Польше, Эстонии, Латвии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехии, Словакии, Португалии и Испании, сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 мая, в литовской ассоциации грузовых перевозчиков Linava.

gruzoviki.com Грузовые машины

С 1 июля 2016 года во Франции предусмотрены новые требования к компаниям грузового и пассажирского транспорта, касающиеся зарплат, когда их работники командируются во Францию. Похожий закон уже действует в Германии. Из-за действий этой страны подано обращение в Еврокомиссию, чтобы она представила свои выводы, не противоречит ли это требование договору ЕС. В настоящее время идет расследование по поводу законности таких требований.

После введения ЕС санкций против России и введенных Москвой ответных торговых ограничений в Литве громко заговорили о том, что перевозчики должны переориентироваться на западный рынок. Когда это было сделано, активизировалось желание вытеснить новых перевозчиков из стран ЕС с этих рынков. Президент ассоциации Linava Эрландас Микенас обращает внимание на то, что осуществляется политика, неблагоприятная для новых стран ЕС и их бизнеса.

«При вступлении в ЕС обсуждались условия. Со временем должны были быть отменены ограничения ЕС в транспортном секторе. Но они не только остались, появились еще и новые. А сейчас нашу деятельность пытаются еще больше ограничить национальными правовыми актами. Перевозчики планировали деятельность, покупали грузовики, принимали обязательства перед банками, надеясь на свободную работу в ЕС и выполнение международных перевозок, а сегодняшняя ситуация такова, что их начинают притеснять», — сказал Микенас о совокупности решений, неблагоприятных для литовского бизнеса.

Принимаемые в Западной Европе правовые регламентирования командируемых работников вызывают беспокойство у литовских предприятий, оказывающих услуги в ЕС. Осуществление принципа «одинаковая плата за одинаковую работу в том же месте» нарушает свободное передвижение услуг, которое является одним из основных принципов ЕС и обязательным условием на внутреннем рынке ЕС. Уравнение зарплаты означает, что практически будет уничтожена конкуренция цен в секторе услуг, а это устранит факторы конкуренции, которые являются двигателем развития экономики ЕС, подчеркнули в литовской транспортной ассоциации.

С учетом усиливающихся стремлений вытеснить с западного рынка перевозчиков из Восточной Европы, 30−31 мая планируются пикеты перевозчиков около представительств ЕС в Литве, Польше, Эстонии, Латвии, Венгрии, Румынии, Болгарии, во время которых перевозчики этих стран объединятся для того, чтобы обратить внимание на нынешнюю ситуацию и выразить свою гражданскую позицию относительно вводимых новых ограничений.

Литовские перевозчики устроят пикет 30 мая около представительства Еврокомиссии и посольства Франции.