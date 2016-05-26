Москва, 26 мая, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Расширение использования национальных валют в двусторонних расчетах обсудили представители России и Китая в ходе семинара в Центробанке РФ, сообщается на сайте регулятора.

kupjura.ru Китайские деньги. Юань

«Участники обменялись опытом проведения взаиморасчетов с использованием рублей и юаней, обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в данной сфере, выявили узкие места, препятствующие увеличению доли национальных валют в совместных расчетах. Были также затронуты вопросы повышения уровня взаимодействия кредитных организаций двух стран», — говорится в сообщении.

Выработанные по итогам семинара рекомендации будут использованы при подготовке к встрече сопредседателей подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в начале июня 2016 года. Кроме того, было высказано мнение, что подобные встречи целесообразно проводить на регулярной основе.