Ярославль, 26 мая, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Бюджет Ярославской области будет софинансировать программу капремонта в размере 35%. Такое решение принял 25 мая комитет Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Цитата из романа «Двенадцать стульев» (1928), И. Ильф и Е. Петров

Эта норма вступит в действие только с 2017 года.

«На сегодня Фонд собирает с жителей ярославской области около полутора миллиардов рублей. Соответственно, мы можем говорить, что не менее полумиллиарда с 2017 года будет софинансировать областной бюджет», — отметил председатель комитета областной думы по ЖКК Виктор Тамаров.

При обсуждении вопроса, некоторые парламентарии предлагали увеличить долю государственных средств в программе капремонта до 50%, но решили в итоге ограничиться 35-ю — тяжеловато, но подъемно.

Примечательно, что бюджет региона в 2015 году предполагал софинансирование программы капитального ремонта многоквартирных домов в размере 600 млн рублей. Однако, ссылаясь на срыв реализации программы капремонта, депутаты Ярославской областной думы секвестировали эту статью до 250 млн. Не исполненные в 2015 году объёмы капитального ремонта были перенесены на 2016 год, но при этом софинансирование со стороны регионального бюджета в этом году предусмотрено не было. Это означает, что фактически за государство заплатит население ярославской области.