Екатеринбург, 26 мая, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Жители Екатеринбурга на публичных слушаниях отклонили проект строительства индустриального парка «Новосвердловский», рядом с «Новосвердловской ТЭЦ». За утверждение проекта, который защищала «Корпорация развития Среднего Урала» выступило 99 человек, а 329 голосовали против. В итоге сам проект был отправлен на доработку.

minsvyaz.ru Индустриальный парк. Проект

Публичные слушания проходили в колледже транспортного строительства, и к началу мероприятия подошло 712 человек. Однако многие не дождались окончания мероприятия, и ушли до начала голосования.

По замыслу авторов проекта в новую индустриальную зону могут быть вынесены пищевые и промышленные предприятия из центральных районов Екатеринбурга. Индустриальный парк будет расположен на территории 112 гектаров и обеспечит работой более 4 тысяч человек. В проекте также учтено строительство новой дорожной инфраструктуры.

Против реализации проекта выступил председатель городской думы Евгений Ройзман. По его словам из-за строительства будет вырублено 550 гектаров леса, который надо сохранить. Также он не исключил возможности, что вместо индустриального парка может начаться строительство элитного жилого массива, и призвал горожан голосовать против, сообщает городской портал «Е1».

В свою очередь, участник градостроительного совета Сергей Санок заявил, что согласно генеральному плану эта территория определена как промышленная и никакой жилой застройки там не может быть. Он сообщил, что взятые ранее пробы земли были неудовлетворительные с точки зрения экологического состояния почвы.

Сергей Санок сообщил, что, несмотря на итог голосования публичных слушаний, проект после доработки может быть утверждён. «До 1998 года в градостроительном кодексе итоги публичных слушаний считались обязательными к исполнению, после эту статью убрали, и теперь слушания носят рекомендательный характер и должны учитываться при принятии итогового решения. Другое дело, что если решение пойдёт в разрез с голосованием на слушаниях горожане могут оспорить его в суде», — сообщил Сергей Санок.

Он подчеркнул, что ранее именно мэрия выдала задание на разработку проекта в промышленной зоне, и администрация не отказалась от своих планов. «Многое зависит от того будут ли найдены инвесторы для реализации проекта», — подытожил Сергей Санок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, градостроительные полномочия в Екатеринбурге были переданы на региональный уровень. Начиная с 2016 года, организацией и проведением публичных слушаний занимается Минстрой Свердловской области.

Администрация Екатеринбурга попыталась обжаловать в суде передачу градостроительных полномочий от города области. С исками в Свердловский областной суд обратились председатель городской думы Евгений Ройзман и сити-менеджер Александр Якоб. Однако суд подтвердил правомочность принятого законодательным собранием закона о перераспределении полномочий.