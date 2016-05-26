Москва, 26 мая, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже 26 мая евро опускался к рублю до минимальных значений, свидетельствуют данные биржи.

ИА REGNUM Евро

Европейская валюта достигла минимума с начала года, подешевев до 72,25 рубля. По состоянию на 12:15 мск евро торгуется на отметке 73,0050 рубля, потеряв 9,40 копейки к предыдущему закрытию.

Биржевой курс доллара США к этому времени составил 65,2860 рубля, он потерял 22,20 копейки. В ходе торгов валюта опускалась до 64,8830 рубля.

Основные валюты дешевеют к рублю на фоне роста нефтяных цен. Июльский фьючерс на нефть марки Brent вырос до отметки в $50,15 за баррель.