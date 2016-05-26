Ставрополь, 26 мая, 2016, 12:15 — ИА Регнум.



Драка птиц. 1655 год

Дело о массовой драке в Минеральных водах (Ставропольский край) рассматривалось больше года и было сложным. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в Ставрополе пресс-секретарь суда Оксана Мелихова, комментируя процесс.

«Сложность данного уголовного дела, которое рассматривал Ставропольский краевой суд более года, обусловлено большим объемом (около ста томов), большим количеством подсудимых — 27 человек, потерпевших, 80 свидетелей. Было назначено в ходе судебного разбирательства восемь различных экспертиз», — сказала представитель суда.

«В связи с неоднократным нарушением регламента судебного заседания (беспорядки со стороны подсудимых и их родственников), а также для обеспечения безопасности участников судебного процесса, (так как поступали угрозы свидетелям, оскорбления в адрес приставов и конвоя, суд принял решение о проведегнии дальнейшег рассмотрения данного уголовного дела в закрытом судебном режиме», — заявила Мелихова.

При этом она добавила, что после того, как процесс закрыли для прессы, больше нарушений порядка на суде не было.

Представитель суда рассказал, что «дело рассматривалось единолично одним судьей с очень большим опытом работы». Она отметила невозмутимость судьи, который спокойно реагировал на беспорядки и выпады нарушителей и реагировал на них только в крайних случаях.

Вместе с тем, подсудимые понесли административное наказание, выплатив штрафы за свои выпады. Также сейчас правоохранительные органы ведут разбирательство по поводу беспорядков, учиненных подсудимыми и их родственниками в суде 19 ноября 2015 года. В отношении Армана Ахумяна и Армана Акопяна были возбуждены уголовные дела по статье «Оскорбление представителя власти».э

Мелихова также отметила, что судья вел разбирательство объективно, несмотря на давление, которое оказывалось на суд в виде митингов и голодовок со стороны родственников, а также обращений в различные инстанции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском краевом суде второй день зачитывается приговор по делу о массовой драке в Минеральных Водах, в результате которой умер человек.

На скамье подсудимых 27 участников драки. Четверо из них обвиняются в убийстве и хулиганстве. Остальные — в хулиганстве. По данным следствия, вечером 20 сентября 2014 года в городе Минеральные Воды произошла массовая драка, в результате которой погиб человек.

Ссора завязалась вечером в кафе «Евгения». Один из посетителей во время конфликта ударил другого бутылкой по голове. Пострадавший и его приятель обратились в больницу, куда ворвались преследователи и избили до смерти Анатолия Ларионова, а также нанесли телесные повреждения Руслану Абдулжалилову и медицинской сестре Нине Станке.

После происшествия ролик с избиением Анатолия Ларионова попал в интернет и вызвал серьезный общественный резонанс. За этим последовал ряд митингов и увольнений муниципальных чиновников. В регионе повысились требования к охране кафе и продаже алкоголя в ночное время.

Органами предварительного следствия были установлены 33 фигуранта преступлений в кафе и больнице Минеральных Вод. 27 из них оказались на скамье подсудимых. В отношении остальных шести обвиняемых, находящихся в федеральном розыске, уголовное дело выделено в отдельное производство.