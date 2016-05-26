Ростов-на-Дону, 26 мая, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Сотрудники зоопарка Ростова-на-Дону вопреки всему готовы помочь обрести дом маленькому хищнику, оказавшемуся на цепи. «То, что произошло — это катастрофа», — прокомментировала ситуацию корреспонденту ИА REGNUM 26 мая ведущий специалист по связям с общественностью зоопарка Валерия Латанова. Но просто так забрать медвежонка у его собственника сотрудники зоопарка не могут.

Jim Bowen Медвежонок

«Несмотря на то, что мы не принимаем диких животных, не принимаем животных от частных лиц, так как это запрещает закон, мы готовы оказать всестороннюю помощь медвежонку. Так как кроме нас никто помочь хищнику не может, мы готовы содействовать в оформлении документов. Но только активные граждане могут убедить хозяев мишки отдать его в надежные руки. Если владельцы захотят отдать животное, то тогда нужно оформить дарственную от частного лица», — сказала специалист.

Безусловно, сразу поместить в общую коллекцию медвежонка не получится, так как он должен пройти карантин. В случае благоприятного исхода около месяца будут проводиться ветеринарные исследования, животное будет привито от болезней. Помимо этого, хищнику нужно подыскать место. Сейчас в одном из вольеров живёт самец бурого медведя, и вместе сожительствовать они, конечно, не могут. Но возможность подготовиться к появлению нового обитателя зоопарка специалисты готовы.

Напомним, что животного, прикованного цепью к дереву у одного из придорожных кафе в районе села Пешково, увидели мимо проезжающие люди. Их возмутило то, что животное сидит на привязи рядом с оживленной трассой, а будто в насмешку над животным надпись на дереве гласит: «Осторожно, укусит». При этом, к медвежонку можно спокойно подойти прохожим, доступ к нему свободен.

Отметим, что, судя по фотоснимкам, размещенным в Интернете, животного пытаются кормить едой, привычной для человека.