Калуга, 26 мая, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Калужской области вновь подняли перед властями вопрос, связанный с расселением жителей дома №28 по улице Академика Королева в Калуге, сообщает сегодня, 26 мая, корреспондент ИА REGNUM.

onf.ru В аварийном доме живут около 15 семей

Это жилое здание находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для проживающих в нем людей. Между тем, здание является памятником архитектуры. В свое время, в нем располагалась Одигитриевская церковь.

Еще в феврале 2015 года, в ходе рейда калужские «фронтовики» зафиксировали аварийное состояние дома. «На фасаде здания зияют огромные дыры, в полах — щели, с потолка осыпается штукатурка, внутренние перекрытия едва держатся. Бедственный список можно продолжать долго. Но что неприятно поражает больше всего — место, где раньше располагался алтарь церкви, здесь приспособлено под уборную», — отметил тогда член регионального штаба ОНФ в Калужской области Константин Гавриленко.

В аварийном доме живут около 15 семей. Две квартиры находятся в частной собственности, остальные принадлежат муниципалитету. О том, проводился ли здесь капитальный ремонт, сведений нет. Несмотря на многочисленные обращения граждан к властям, дом не ремонтируют и жильцов не расселяют.

В 2015 году 78-летняя женщина, спускаясь по лестнице второго этажа, на которой нет перил, упала и получила тяжелый перелом. В 2016 году в доме произошло два возгорания.

Ранее, по результатам запросов «фронтовиков» городские власти обещали рассмотреть вопрос о внесении в бюджет 2016 года расходов по переселению жителей дома, однако в итоге решение принято не было. Калужская епархия в случае положительного решения готова принять здание на свой баланс.

«По законодательству такие дома признать аварийными нельзя, поскольку государство запрещает сносить архитектурные памятники. Получается, их жильцы не попадают в программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. С другой стороны, капитальный ремонт таких домов сопряжен с повышенными материальными затратами и привлечением специалистов-реставраторов. И муниципальные власти всячески затягивают решение вопроса ремонта зданий, откладывая его в долгий ящик. А жильцы домов — такие как по адресу: Королева, 28 — десятилетиями вынуждены терпеть непригодные для нормальной жизнедеятельности условия, порой даже с риском для жизни. Мы будем настаивать на том, чтобы городские власти наконец-то начали процесс расселения жильцов. Другого выхода здесь просто нет», — считает эксперт ОНФ Владимир Исайкин.