Брюссель, 26 мая, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Внезапная забастовка железнодорожников во франкоязычном регионе Бельгии Валлонии спровоцировала транспортный коллапс в регионе, сообщает агентство Belga.

Jadrogc Железная дорога

О стачке работники железных дорог объявили не за 10 дней, как положено в соответствии с социальными договорами, заключенными в Национальном обществе бельгийских железных дорог (SNCB), а за четыре часа до ее начала.

Акция началась в 22:00 по местному времени (23:00 мск) 25 мая, и пассажирам пришлось покидать ночные поезда и искать способы добраться до дома. Движения поездов из-за спонтанной забастовки не было между Брюсселем и рядом городов Валлонии.

Забастовка также запланирована с с 22.00 по местному времени 30 мая до 22.00 31 мая. Работники железной дороги протестуют против политики жесткой экономии, сокращения количества выходных дней и повышения пенсионного возраста.