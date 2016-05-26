Симферополь, 26 мая, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Ялта, Алушта, Евпатория и Феодосия популярны у россиян как курорты для летнего семейного отдыха. К таким выводам пришли эксперты турпортала Travel.ru, изучив данные данных броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 1 июня по 31 августа 2016 года туристами, путешествующими самостоятельно всей семьей.

A.Savin Крым. Ласточкино гнездо

В топ-10 популярных курортов России для семейного отдыха этим летом входят Сочи, Ялта, Анапа, Геленджик, Алушта, Феодосия, Ейск, Евпатория, Новороссийск и Светлогорск.

«Число летних путешествий с детьми по России выросло на четверть по сравнению с прошлым летом. Курорты Краснодарского края опережают крымские курорты по популярности отдыха с детьми, но в Крыму отдохнуть с детьми в среднем на 20% дешевле, чем на Кубани», — сообщил директор по коммуникациям Travel.ru Яков Садчиков.

По данным турпортала, летний отдых с детьми на курортах страны россияне бронируют в среднем на десять дней и платят за проживание в гостиницах 3,5 тыс. рублей в сутки, что на 80% дешевле чем за рубежом. В Ялту туристы с детьми поедут отдыхать летом в среднем на 10 дней, а в Санкт-Петербург — на пять дней. На проживание с детьми в Петербурге туристы потратят в среднем 3,7 тыс. рублей в сутки, в Сочи — 3,6 тыс., а в Ялте — 3,8 тыс. В Казань туристы с детьми бронируют поездки в среднем на 4 дня и потратят на проживание около 3,2 тыс. рублей в сутки.

«Дешевле всего в России семейный отдых летом обойдется в КавМинВодах, где на проживание с детьми потратят в среднем 2,7 тыс. рублей в сутки, а дороже всего — в Московской области (более 4,5 тыс. рублей в сутки). Самый недорогой крымский курорт для отдыха с детьми — Судак (2 тыс. рублей на проживание в сутки). Самые длительные поездки с детьми планируют в Анапу — на 13 дней, в среднем», — говорится в пресс-релизе Travel.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным бронирования отелей и апартаментов с 1 июня по 31 августа 2016 года туристами, путешествующими самостоятельно, Ялта, Севастополь и Евпатория вошли в число наиболее популярных курортных направлений России.

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