Астана, 26 мая, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал документы по инвестированию в Казахстан на общую сумму более 380 млн долларов (более 25 млрд рублей). Об этом сегодня, 26 мая, сообщил президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти на пресс-брифинге в Астане, сообщила пресс-служба премьер-министра республики.

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«Сегодня мы подписали большое количество важных проектов, которые осуществляются в рамках нашего партнерства Европейского банка с Республикой Казахстан, которое будет усиливаться. В прошлом году мы инвестировали около 800 млн долларов, в основном, в те сектора, которые находятся за пределами нефти и газа. В этом году мы планируем достичь не менее высокого показателя и те проекты, которые мы подписали в совокупности, они являются частью наших планов. Общая сумма этих проектов превышает 380 млн долларов», — сообщил Чакрабарти.

В числе подписанных документов — соглашения по реализации проектов с администрациями Восточно-Казахстанской и Кустанайской области, а также с компаниями «КазТрансГаз Аймак», «Интергаз Центральная Азия» и «ФудМастер».

Часть займов ЕБРР будет выдавать в тенге через соответствующее соглашение с Национальным банком Казахстана, а также через выпуск облигаций.

«На сегодня Казахстан является четвертым нашим крупнейшим рынком из 36 разных государств (…).Реформы и инновации, которые осуществляются в рамках нашего соглашения о партнерстве с правительством Казахстана, позволяют готовить и подписывать те проекты, которые мы подписываем сегодня. Соответственно, диапазон тематик этих проектов значительно разнится, начиная от коммунальных услуг, водоснабжения, водоотведения до энергетики и агропромышленного комплекса», — добавил глава ЕБРР.

Напомним, общий объем инвестиций ЕБРР в Казахстан в настоящий момент превышает 7 млрд долларов (461,3 млрд рублей).