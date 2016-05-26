Красноярск, 26 мая, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Во время проведения красноярской зимней Универсиады-2019 будет создано около 3 тыс. рабочих мест. Об этом на специальном совещании заявила начальник отдела персонала дирекции Универсиады Ольга Баренкова. Она подчеркнула, что эта цифра приблизительная, поскольку точные планы работ и списки необходимого персонала будут разрабатываться по 49 направлениям, каждое из которых требует определенных специалистов.

minsvyaz.ru Эмблема Универсиады-2019

Как пояснила ИА REGNUM пресс-секретарь дирекции Универсиады Юлия Романюк, речь шла именно о временных рабочих местах на время проведения мероприятий. «Эта цифра, 3 тыс. рабочих мест, не совсем корректна. В данном случае подразумеваются только те рабочие места, которые будут созданы на время проведения игр, то есть со 2 по 12 марта. Эти рабочие места будут созданы на самих объектах, которые будут задействованы в проведении Универсиады», — сообщила она, добавив, что это относится и к спортивным и медицинским объектам, и к Деревне Универсиады.

Романюк специально отметила, что в названную Баренковой цифру не входит тот персонал, который будет работать в дирекции Универсиады во время ее проведения. «Это будут люди, которые будут наниматься под мероприятия либо через какого-то подрядчика, либо непосредственно будут приниматься на работу на тот или иной объект», — сказала она.

Непосредственно штат дирекции Универсиады к началу игр будет увеличен с 58 до 650 человек. «Безусловно, на время игр в дирекции Универсиады появятся ставки для людей, которые будут наняты на небольшой отчетный период в полтора-два месяца. Но это не те люди, не те 3 тыс. человек, которые будут наняты для работы на объектах. Также стоит указать 5 тыс. волонтеров, которые будут задействованы в подготовке Универсиады», — сообщила собеседница ИА REGNUM.

В ходе совещания упоминалось, что наиболее востребованы в ходе подготовки и проведения Универсиады будут работники спортивных арен, работники кухни, водители, строительные рабочие.