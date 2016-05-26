Таллин, 26 мая, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Если просмотреть список связанных с Эстонией офшорных предприятий и предпринимателей, опубликованный в результате так называемой «панамской утечки», то там не встретить имена предпринимателей, имеющих дружественные отношения с находящимся у власти в Эстонии правым правительством. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает эстонское издание «Столица» в материале «Панамские документы» как выборочное преследование: почему нет данных о дружественных эстонскому правительству предприятиях?»

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Сообщается, что при чтении материалов «Панамагейта» растет подозрение, что речь идет о целенаправленном «сливе» информации с целью «разоблачить» только те предприятия и бизнесменов, которые настроены не очень дружелюбно к США или их сателлитам: «Факт остается фактом: большинство из 108 засветившихся предпринимателей, связанных с Эстонией, так или иначе связаны с Россией или СНГ».

Издание напоминает, что достоверным и доказанным фактом является то, что именно через офшоры вели свои дела собственник газеты Postimees и фармацевтический магнат Маргус Линнамяэ, бизнесмен Марсель Вихманн, топливные магнаты Прийт Пийльманн и Элар Сарапуу, политик Тынис Пальтс, ряд банкиров, начиная с Андреса Сааместа и Хельдура Мерисалу, и прочие, прямо или косвенно поддерживающие правящие партии.

Даже контролируемая государством фирма Estonian Air (признана правительством Эстонии несостоятельной в ноябре 2015 года) брала в лизинг самолеты марки Bombardier через офшорную фирму, отмечает «Столица». Это тем поразительнее, что в 2003 или 2004 году Эстония как государство уже осуждала офшорные схемы. Но именно эти схемы Estonian Air использовала в 2011 году, основав на Каймановых островах офшорную компанию EA Jet Leasing Ltd, чтобы помочь приобретению трех самолетов марки Bombardier, поставка которых была осуществлена в том же году, а финансировалась эта сделка Канадским агентством по развитию экспорта.

Как подчеркивают журналисты, в упомянутых панамских бумагах нет ни одного из «героев» праволиберальной экономической политики в Эстонии. Исключением стал лишь бизнесмен Хиллар Тедер, пожертвовавший правым партиям Эстонии за многие годы сотни тысяч евро. Но его имя в панамских списках в то же время совершенно логично, поскольку он вел крупные дела как с Россией, так и Украиной.

По мнению журналистов «Столицы», «публикация связанных с Эстонией имен в панамском списке до сих пор вызывала лишь пожатие плечами. Все ждали чего-то грандиозного, ведь напряжение росло. Но ничего особо примечательного на свет не вышло. Во всяком случае, в контексте Эстонии. Тех, кого надо бы и даже необходимо вывести на чистую воду, вообще не упоминают, потому что в противном случае с грохотом пала бы вся власть и ее приближенные».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, скандинавский банк Nordea, представительство которого в Эстонии называется одним из главных посредников местных фирм с панамской юридической фирмой Mossac Fonseca, отверг в апреле 2016 года все обвинения в незаконности своих действий. 3 апреля 2016 года в мировые СМИ попало около 11,5 млн документов крупнейшей панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых содержатся данные о причастности ряда известных в мире лиц и членов их семей к финансовым махинациям, связанным с офшорными компаниями.

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