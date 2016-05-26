Красноярск, 26 мая, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Власти Красноярского края до конца 2016 года направят более 100 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Как сообщили в краевом правительстве, в настоящее время объявлен конкурс среди муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Petar Milošević Деньги

Такой механизм поддержки бизнес-проектов действует в Красноярском крае с 2008 года. В 2015 году государственное софинансирование получили почти 700 предпринимательских инициатив.

«На конкурсный отбор 2016 года заявки муниципалитетов принимают до 14 июня. Среди уже поступивших предложений — проекты по расширению производства продуктов из оленины и выращиванию грибов вешенка — ценного диетического продукта по пользе сравнимого с мясопродуктами, овощами и фруктами. Итоги конкурса планируется подвести в июле текущего года», — говорится в официальном сообщении.

Однако в Краевом союзе малого предпринимательства (КСМП) инициативу властей оценивают критически. В интервью ИА REGNUM председатель КСПМ Виталий Бондарей заявил, что обещанные средства вряд ли окажутся доступны для малого бизнеса. «С учетом последней информации, когда у нас проходило собрание, было порядка 500 предпринимателей из сферы малого бизнеса. А на вопрос, какие из них получают государственную поддержку, было поднято две руки. Все зависит от того, какая программа будет написана, какие будут условия», — пояснил он.

На вопрос о том, насколько эффективно конкурсное субсидирование в качестве механизма поддержки предпринимательства, собеседник ИА REGNUM ответил: «Мы много общаемся с представителями малого бизнеса. Для них не столько важна финансовая поддержка, сколько необходимы стабильные и понятные правила игры. У нас же правила игры для малого бизнеса меняются в год по пять раз: ты только под одни правила игры подстроишься — уже вводятся новые».

В качестве примера Бондарев привел торговлю алкоголем. «Продажа алкоголя запрещена в нестационарных торговых объектах (павильонах). Это малый бизнес, микробизнес. То есть крупному бизнесу в супермаркетах можно, а малому предпринимателю пивом торговать нельзя. В чем разница? Никто объяснить не может», — сказал он.

По словам председателя КСМП, если бы власть перестала подыгрывать крупному бизнесу и давить на малый — тогда не нужна бы была никакая поддержка. «Если сделать правила игры равными для всех игроков, тогда малый бизнес вздохнет, и тогда не нужны никакие деньги», — подчеркнул он.

Между тем, по официальной информации, в 2014—2015 годах в рамках госпрограммы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края» израсходовано свыше 140 млн рублей.