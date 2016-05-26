Белгород, 26 мая, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В Белгороде родители девочки, которую насмерть придавило упавшее дерево, потребовали у мэрии и МБУ «Управление Белгорблагоустройство» компенсировать моральный ущерб и оплатить расходы на погребение ребенка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского районного суда, всего родители хотят получить более пяти миллионов рублей.

ru.torange.biz Упавшее дерево

В августе 2015 года девочка вместе со своим дедушкой гуляла по пешеходной дорожке недалеко от многоквартирного дома на проспекте Богдана Хмельницкого. В этот момент на девочку упала береза, которая росла рядом с пешеходной дорожкой. Дерево придавило ребенка. Школьницу с тяжелыми травмами доставили в больницу, где 4 сентября она скончалась от полученных повреждений.

Согласно заключения эксперта, дерево, которое упало на дочь истцов, подлежало удалению, поскольку его возраст составлял почти 50 лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», однако позже СУ СК РФ по Белгородской области вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и о его прекращении.

«Истцы в связи с произошедшем понесли невосполнимый моральный ущерб и материальные затраты на погребение дочери», — сообщают в суде. Родители просят взыскать с администрации города Белгорода и МБУ «Управление Белгорблагоустройство» затраты, связанные с погребением, в размере 788 тыс. 6,94 руб. и компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей.